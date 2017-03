España vs. Francia: juegan este martes en el Stade de France un amistoso internacional para aprovechar la fecha FIFA. Ambas escuadras consiguieron un triunfo en la jornada de las Eliminatorias Rusia 2018 de la UEFA, con la cual dejaron prácticamente sellada su clasificación al próximo Mundial.

►¡Para qué te traje! El insólito doble 'blooper' de un arquero que da la vuelta al mundo

La selección de España ha conseguido frescura con la llegada de Lopétegui, quien sorprendió en su última convocatoria, dando lugar a nuevos talentos junto a futbolistas ya consolidados, y los resultados se ven.

Salvo el empate ante Italia en condición de visita, España ha logrado un triunfo en todos los cotejos que disputó en su grupo de las Eliminatorias Rusia 2018. Diego Costa se ha consolidado como el goleador del cuadro español, mientras que Vitolo aseguró su lugar en el once del estratega.

España vs. Francia: horarios en el mundo

País Hora Canal Perú 02:00 pm ESPN Ecuador 02:00 pm ESPN Colombia 02:00 ESPN Argentina 04:00 pm ESPN Chile 04:00 pm ESPN Bolivia 03:00 pm ESPN México 01:00 pm ESPN Paraguay 03:00 pm ESPN Uruguay 04:00 pm ESPN

Lopetegui afirmó que sus jugadores saldrán al campo de juego como si fuera un partido oficial. "Quien no piense eso es que no les conoce. Yo no tengo dudas de que en el momento en que se pongan la camiseta saldrán al cien por cien, como no puede ser de otra manera. El partido es suficientemente importante y bonito para que así sea. En otro caso también lo harían", afirmó.

Por su parte, Francia es el líder del grupo A, donde también están equipos como República Checa, Holanda y Bulgaria. Sin embargo, los de Didier Deschamps han sabido aprovechar la genial camada de jugadores que han aparecido en los últimos años.

En el último partido, Kylian Mbappé hizo su debut oficial en la selección gala, y para este partido, lo más probable es que integre la oncena titular, junto a otros jóvenes convocados.

Por otro lado, el videoarbitraje será probado mañana en el amistoso que enfrentará en el Estadio de Francia de Saint Denis entre Francia y España, anunció hoy la Federación Francesa de Fútbol.



La FIFA aceptó la petición de las federaciones de ambos países y también por parte del árbitro del encuentro, el alemán Felix Zwayer.

España vs. Francia: alineaciones probables

Francia: Lloris; Sidibé, Kurzawa, Umtiti, Mendy; Kanté, Rabiot, Lemar, Mbappé, Griezmman; Gameiro.



España: Sergio Rico; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Ander Herrera, Koke; Vitolo, David Silva, Morata.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...