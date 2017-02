Barcelona se enfrenta con el Atlético de Madrid en un partido que está acostumbrado a no tener muchas ocasiones de gol. Probablemente, el equipo de Diego Simeone sea el que mejor presione a los catalanes. No es para menos. En Liga y Copa del Rey, el equipo de Luis Enrique puede predominar sobre el colchoneros, mas no en Champions League.





Ter Stegen y su gran atajada a Griezmann en el Barcelona vs. Atlético de Madrid.

Ahora, y como es una constante en este tipo de encuentros, Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez son asfixiados por una defensa y mediocampo que no les deja un solo metro de espacio. Cuando hay jugadores tan desorbitantes como los azulgranas, el ‘Cholo’ exige su filosofía de juego y sus jugadores le responden al pie de la letra.



