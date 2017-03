El fútbol chino no cesa en su misión de fichar a los mejores jugadores del planeta. Si hace unos meses lo hizo con Tévez, ahora la mira está puesta en Andrés Iniesta, quien aunque, según publica el diario 'AS', ha dicho dos veces que no, sus esperanzas por contratarlo se mantienen.

Y cómo no, si el volante del FC Barcelona todavía no ha renovado el contrato que vence en junio de 2018 y en las últimas semanas, tiene dudas de hacerlo pues su papel en el once azulgrana ya no es el mismo.



► Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Champions League.



Aunque la próxima temporada seguiría siendo el capitán, la pérdida de protagonismo sería inminente para Andrés Iniesta. Tal como pasó con Xavi Hernández en la temporada 2014-15, cuando Luis Enrique llegó al banquillo y le quitó su puesto para dárselo a Rakitic. Al final, el crack español se fue a Catar.

Según detalla 'AS' de momento, Iniesta ya ha rechazado dos ofertas de China. Una de ellas ha sido de 35 millones de euros por temporada incluyendo otros privilegios como solo jugar partidos de local.



► El viral del momento: Suárez ridiculizó a Messi por sus medias, pero el uruguayo terminó peor.

Lionel Messi

LEE TAMBIÉN...