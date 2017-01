Barcelona dio un gran golpe en España cuando anunció el fichaje de Arda Turan a poco del inicio de la temporada 2015/16. Los azulgranas se llevaron al mejor futbolista del Atlético de Madrid en los últimos años.

► ¡El partido que queríamos! Barcelona y Atlético de Madrid en semifinales de Copa del Rey



Los hinchas 'colchoneros' no tomaron bien la noticia. Además, Arda Turan no salió en buenos términos, rumbo al Barcelona, del Atlético de Madrid. Por eso, el turco ya no es tan bien recibido en campo albirrojo.

Arda Turan regresará al Vicente Calderón en las semifinales de la Copa del Rey. El Barcelona y el Atlético de Madrid pelearán por un espacio en la gran final. Tras conocerse esta noticia, el mediocampista reaccionó en redes sociales.

Hayırlı cumalar... Una foto publicada por Arda Turan (@ardaturan) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 4:43 PST

En su cuenta de Instagram, Arda Turan compartió una imagen besando el escudo del Barcelona, con este mensaje: 'tengan un bendito viernes'. Los aficionados del Atlético lo tomaron como una provocación, pero para los musulmanes este día es sagrado.

LEE TAMBIÉN...