A falta de minutos en el Trofeo Joan Gamper frente al Chapecoense, Arda Turan habría decidido que él no va más en el Barcelona. Es cierto también que el club catalán había recibido una propuesta del Galatasaray en las últimas semanas, pero el club culé aún ha dado respuesta, a lo que Arda habría decidido adelantarse para ver su futuro en la próxima temporada. El turco quiere minutos de juego, tal vez ser titular y eso no lo logrará en el Barza.



Como informa el diario ‘Marca’ en su edición de este lunes, Arda Turan habría conversado con Diego Simeone para ofrecerse al Atlético de Madrid en la próxima temporada, pese a que los colchoneros no pueden fichar jugadores en este mercado de verano. No obstante, la respuesta del ‘Cholo’ habría sido contundente en decirle que no cuenta con él para futuro.



Arda Turan llegó a Barcelona a cambio de 34 millones de euros, proveniente del Atlético de Madrid. Los hinchas del Atleti no se lo perdonaron y los catalanes no se han sentido a gusto con su rendimiento en la cancha. Tal parece que se futuro no estará en La Liga.



Por otro lado, el Barcelona estaría cerca de fichar al centrocampista brasileño del Liverpool Philippe Coutinho por un traspaso que supondría un nuevo récord para la entidad blaugrana en materia de fichajes, según anunció este martes el periódico deportivo Sport.



El diario aseguró que el acuerdo por el medio "es cuestión de horas" al tiempo que afirmaba que directivos culés habían viajado también este martes a Inglaterra para cerrar la operación.



Tanto el periódico Sport como la cadena ESPN Deportes cifran el fichaje en 120 millones de euros.



"A falta de que el traspaso sea oficial, el club azulgrana alcanzó un principio de acuerdo con el Liverpool, cifrado por encima de los 90 millones de euros como cifra base, a lo que habrá que añadirse diversos bonus que conducirán la operación hacia los 120 millones", informó la cadena de televisión.



