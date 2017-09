En el pasado mercado de fichajes, Barcelona buscó la salida del turco Arda Turan. Incluso, según informaron medios catalanes, llegó una oferta del Galatasaray. Sin embargo, solo quedó en conversaciones. Los culés lo pondrán nuevamente a la venta en enero, pero el jugador no da su brazo a torcer.

Y es que el volante dio una entrevista este lunes al programa 'Beyaz Futbol'. Allí, explicó que tiene la plena intención de continuar en el Camp Nou.

"Me voy a quedar en Barcelona. Me siento muy feliz aquí. Tengo un contrato por tres años y no tengo la intención de salir del club", fue lo que declaró Arda Turan al citado medio. No se ve en otro lugar que no sea el 'Barza'.

Incluso, descartó la posibilidad de volver, en el corte plazo, al fútbol de su país. "Galatasaray es mi casa, pero sé que los hinchas del equipo, por ahora, no me quieren. No quiero generar ningún problema con mi posible llegada", añadió.

Pese a que mostró su "felicidad" en seguir en el campeón de la Copa del Rey, lo cierto es que Arda Turan tendrá muy complicado jugar esta temporada. Por delante tiene a otros jugadores que son claves para el técnico Ernesto Valverde como Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Andrés Iniesta y el recién contratado Paulinho.

