Tras la derrota del Barcelona ante el PSG por Champions League, la furia de los hinchas azulgranas fue directamente a la cuenta de Twitter de Luis Enrique. Desde reclamos por el resultado hasta el pedido de renuncia, los seguidores no le perdonaron la noche de terror en París.



El problema es que todos estos mensajes no encontraron al entrenador del Barcelona, sino a otro Luis Enrique, al reconocido cantante nicaragüense que harto de los mensajes que saturaban su cuenta de Twitter, decidió aclarar la confusión.

“Para los fans del fútbol que le escriben a Luis Enrique entrenador del Barcelona, lamento informarles que esta no es su cuenta. Rectifiquen”, escribió el interprete de 'Yo no sé mañana'. Pese a ello, los mensajes no cesaron.

No se trata de la primera vez que Luis Enrique (cantante) pasa por una situación de este tipo. En el 2014, luego de la derrota del Barcelona por 3-1 ante el Real Madrid en el Bernabeú, los hinchas azulgranas también le reclamaron algo de lo que él ni enterado estaba.



