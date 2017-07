Barcelona no sorprende en el mercado de pases y más parece perder jugadores que traerlos. Después de que se oficializara a Ernesto Valverde, el club azulgrana solo ha logrado fichar a Nelson Semedo, retener a Marlon tras pagar su ficha del Fluminense y repatriar a Deulofeu del Everton. Primero trató de agotar las posibilidades con Marco Verratti y el PSG respondió queriendo pagar la cláusula de Neymar, algo que parece confirmarse en los próximos días, salvo que el delantero brasileño comunique que decida quedarse en Cataluña.



No obstante, la dirigencia azulgrana confía que se realizarán los fichajes de Paulinho y Coutinho, si es que ‘Ney’ termina yéndose del club en este mercado de pases. Las negociaciones en China son complicadas, pero se encuentran a la espera de la decisión del volante de obligar a Guangzhou Evergrande a que lo deje marchar tratándose del mejor proyecto deportivo en la carrera del exjugador del Corinthians.



En el otro lado, Philippe Coutinho solo vendrá al Barza si es que los catalanes hacen caja con los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión del futbolista. Con ese monto, Barcelona pondría en la mesa entre 80 a 100 millones de euros por el brasileño, pese a que Klopp insiste en que no lo venderá. La oferta sería irresistible para los mandamases del Liverpool.



Neymar sigue sin pronunciarse sobre su futuro a pesar del ya famoso “se queda” de Gerard Piqué, publicado este domingo junto a una foto con el futbolista brasileño, pero el Barcelona sigue trabajando en la planificación de la próxima temporada. Barza no puede esperar.



