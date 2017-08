Barcelona continúa con la novela Neymar, aunque ahora evitando que el brasileño aún no pueda debutar con el PSG. El problema no es mayor para un equipo que enfrenta este domingo al Guingamp, un rival accesible en la Ligue 1, pero podría generar mayores problemas si es que club catalán no envía el transfer del delantero para oficializar su fichaje luego de una espectacular presentación en el Parque de los Príncipes. Toda Francia está atenta al debut de Neymar y desde Cataluña solo hay una respuesta: envíen la plata.



De acuerdo a la radio catalana ‘RAC1’, PSG aún no deposita los 222 millones de euros por el futbolista brasileño, pese a que La Liga sí recibió el aval del jugador. Cuando recién Barcelona vea en su cuenta bancaria el depósito, ahí no habrá problemas para enviar el pase.



Hay que recordar que este tema no afecta las negociaciones de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, de quienes el Barza espera poder fichar en los próximos días.



Por otro lado, el presidente ejecutivo del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, dijo que el campeón del fútbol alemán nunca gastaría los cerca de 222 millones de euros (261 millones de dólares) que el PSG pagó este mes por el delantero brasileño Neymar, afirmando que por ese dinero preferiría un estadio.



Rummenigge, que también dirige la asociación de clubes de Europa (ECA, por sus siglas en inglés), aseguró que se requiere más "racionalidad" frente a unos fichajes que crecen en espiral sin control.



"Durante el traspaso de Neymar, me pregunté qué sería más importante: Neymar o el Allianz Arena", dijo Rummenigge a la revista Sport Bild del miércoles.



"Tengo que decir claramente que prefiero tener un Allianz Arena, es algo más importante. Como Bayern Munich debemos tener una filosofía diferente", dijo Rummenigge. "Todo el traspaso de Neymar podría costar incluso más que el estadio".



