Ousmane Dembélé, para muchos hinchas del Barcelona, será el encargado de hacer olvidar a Neymar y llevar al equipo azulgrana a lo más alto en la temporada en Europa. Sin embargo, hay quienes no han tomado a bien su fichaje.

Uno de ellos es sin duda, Arsene Wenger, que lejos de elogiar la llegada de su compatriota a uno de los mejores equipos del mundo, ha criticado lo que en Camp Nou han pagado por un jugador que apenas el año pasado costaba 15 millones de euros.



"El valor de los traspasos está completamente desconectado de la realidad y de la verdad", ha explicado el entrenador del Arsenal en una entrevista a 'beIN Sports' en la que además ha mostrado su incredulidad por cómo un jugador puede elevar su precio tan rápido.

"Le puedo poner un ejemplo. No importa lo bien que pueda trabajar un entrenador de fútbol. Dembélé el pasado año valía 15 millones de euros, este año 150 millones de euros-, no importa lo bien que puedas trabajar tu con un jugador en el campo, sestá claro que tu no puedes hacer que un jugador pase de 15 a 150 millones de euros", agregó Wenger.