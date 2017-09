Jean Michael Seri era uno de los fichajes fijos del FC Barcelona para el mercado de verano. Sin embargo, la directiva prefirió sincerarse, dejar de lado el acuerdo con el Niza y seguir pensando en los cracks que verdaderamente eran su prioridad: Coutinho y Di María.



Tras unas semanas del frustrado fichaje, Seri se ha referido al tema en entrevista con 'L'Equipe' y dejado en claro que no se moverá del Niza bajo ninguna circunstancia. Eso sí, el volante marfileño agradeció el interés que el Barcelona puso en él.



"No saldré en el mercado de invierno venga quien venga, punto y final. Estaré bien hasta el próximo junio y no hay más debate", ha comenzado diciendo Jean Michael Seri y también negado que el frustrado fichaje lo haya afectado. "Se necesita más que eso para afectarme. No hay un minuto que perder cuando quieres llegar a ser un jugador de máximo nivel".

"Mi conclusión a día de hoy es la siguiente: no sucedió porque yo no era una prioridad para el Barça. Ahora me centro en hacer un gran curso, pero no para ir a un club grande como el azulgrana, sino porque simplemente quiere hacer", agregó el volante del Niza.

"Si el Barcelona vino a por mí es porque hice mucho esfuerzo. Esto me hace ganarme el respeto a nivel europeo", finalizó el codiciado volante de 26 años a quienes muchos ven como el reemplazante de Xavi Hernández.