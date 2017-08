¿Quién no recuerda al Chapecoense? Aquel equipo que sufrió una de las peores tragedias del fútbol mundial y que supo recuperarse en este 2017. A horas de empezar el partido contra el Chapecoense, Ter Stegen publicó una carta para todos seguidores como los jugadores del Chapecó. El portero alemán le dedicó unas líneas aparte a Jack Follman y Alan Ruschel. Aquí la carta que escribió el golero que será titular este lunes en el Camp Nou.



ESTA ES LA CARTA ÍNTEGRA DE TER STEGEN



Por lo general no publico en las redes sociales cuando es el día de partido, pero hoy es diferente. Esta noche jugamos nuestro primer partido de la temporada en casa. Estamos organizando nuestro encuentro anual para el Trofeo Joan Gamper. Es la 52ª edición de este trofeo.



Es un partido especial por muchas razones. Es la primera vez que todos nuestros aficionados nos ven en el Camp Nou esta temporada. Aquí estamos emocionados de presentar a nuestro equipo y nuevo entrenador, donde esperamos ver un estadio lleno y fuerte.



Este año jugamos el Trofeo Joan Gamper contra Chapecoense. Y para mí, esto es lo que lo convierte en un juego especial para ser parte de. Es un honor. Así que permítanme explicar ...



No estoy seguro si recuerda o conoce su historia, el año pasado ocurrió un suceso muy desafortunado a este equipo brasileño. El pasado mes de noviembre tuvieron un accidente de avión en Colombia mientras viajaban para jugar en la Copa Sudamericana. Una oportunidad para que un gran trofeo. Aparte de jugar en la primera división, este sería su mayor logro en sus 44 años de historia. El partido nunca sucedió.



71 personas murieron en total en ese vuelo, incluyendo 19 futbolistas. Hubo sólo 6 sobrevivientes, incluyendo 3 jugadores.



Fue una tragedia para el fútbol mundial y tocó los corazones de millones, incluyendo el FC Barcelona y el mío.



Desde el accidente, el apoyo que Chapecoense ha recibido de todo el mundo ha sido asombroso. Y la velocidad que les llevó reconstruir su nuevo equipo ha sido notable. De los jugadores que ofrecen para jugar para el club, a todos los aficionados a toda la ayuda de los clubes de fútbol y las organizaciones ha sido. En momentos como estos, podemos ver la influencia positiva que el fútbol tiene en todo el mundo.



Pero es importante no olvidar lo que pasó. Nuestras historias de nuestro pasado identifican quiénes somos hoy.



Uno de los supervivientes fue su portero: Jakson Ragnar Follmann. Él perdió su pierna debido a este desafortunado accidente y ahora está continuando su recuperación con una pierna de prótesis. Esta es ahora su pierna derecha. Leí que él tiene la ambición de representar al equipo de fútbol Paralímpico de Brasil. Estoy sin palabras. No puedo imaginar lo que ha pasado, pero después de todo para luego volver llevando el deseo de seguir jugando al fútbol realmente es increíble y valiente. Si este es su próximo objetivo, le ofrezco todo mi apoyo y realmente me gustaría ayudar si puedo.



El segundo jugador es Alan Ruschel, que jugará esta noche, haciendo su regreso al equipo Chapecoense desde el accidente de avión. Se ha recuperado de la cirugía de la columna vertebral - no es algo que los futbolistas normalmente pasan. Esta es una gran decisión valiente que todos debemos respetar en gran medida. Y esta es otra razón muy importante por la que esta noche es un juego tan especial para nosotros, los aficionados y el fútbol mundial. No nos olvidaremos de aplaudir su actuación.



Y por último pero no menos importante es el sobreviviente y defensor Neto. Soñó con el accidente de avión antes de suceder. Esto me deja perdida por las palabras. Su recuperación va bien y se entrena cada día, a diferencia de Alan aún no está listo para jugar. Pero eso no importa, es un campeón y conoce los pasos que está tomando para volver al campo, psicológicos y físicos, lo convierten en un héroe. No puede jugar esta noche, espero que pueda volver y jugar aquí un día en el futuro.



Esperamos mostrar un hermoso juego esta noche con el objetivo de traer sonrisas a todo el mundo. El fútbol tiene el poder de traer la felicidad. Todos estaremos pensando en todos los jugadores y el personal que podría haber estado aquí también esta noche. Este partido es especialmente jugado para todos ustedes y para todos los que representan Chapecoense en cualquier nivel.



Será un honor jugar el Camp Nou esta noche. Nos vemos allí !



SOMOS TODOS CHAPE.

