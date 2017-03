Para alegría de sus millones de hinchas en el mundo, el Barcelona logró la remontada ante el PSG luego de golear por 6-1. La gesta deportiva se celebró en Camp Nou y también en las radios catalanas que transmitían el partido.



Fue el caso de 'Rac 1', cuyo narrador entró en desesperación por la alegría al ver cómo Sergi Roberto había sido capaz de conectar el pase largo de Neymar y decretar así el pase azulgrana a los cuartos de final de la Champions League.

El relator no creía lo que estaba pasando en el campo y pedía que lo pellizquen. Esto mientras los comentaristas eufóricos saltaban de alegría por ver al Barcelona lograr lo que a los 88 minutos del partido pintaba como imposible.

"¡Sergi Roberto, el chico de la cantera! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo!", gritaba eufórico y luego añadió más exaltado todavía: "Nos tenemos que pellizcar unos a otros. Es lo más grandes que visto en mi vida".



