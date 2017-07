Lo han comentado varios medios, pero ¿acaso será solo por el entrenamiento? A diferencia de otras sesiones de ejercicio, Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez no entrenaron juntos, algo a que están acostumbrados a hacer en el Barcelona. Se ha hablado del distanciamiento de los jugadores a raíz de los rumores de que el delantero brasileño tiene pensado jugar en el PSG, pero ¿será por eso o solo apenas un entrenamiento que se vio en el campo?



Por otro lado, Neymar no está en venta, y de todas formas cualquier equipo tendría que violar el reglamento del fair play financiero de la UEFA para activar la astronómica cláusula de rescisión de su contrato con el Barcelona, afirmó el presidente del club español Josep María Bartomeu.



En medio de versiones de que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a pagar la cláusula de 220 millones de euros (255 millones de dólares), Bartomeu dijo el jueves en una entrevista con The Associated Press que no han recibido ninguna oferta de ese equipo francés.



“Contamos con Neymar para esta temporada y para las próximas tiene contrato, y además es un jugador fundamental para nuestro equipo”, dijo Bartomeu. “Neymar tiene que jugar con nosotros”.



El delantero brasileño firmó una extensión de contrato en octubre que lo vincula con el club catalán hasta junio de 2021.



El presunto intento del PSG por fichar a Neymar domina los titulares del mercado de transferencias desde hace varios días, con reportes de que el brasileño no estaría contento en Barcelona a la sombra de Lionel Messi, y que el equipo parisino estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión.



