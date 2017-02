Ver caer a un grande como el Barcelona es tema de conversación por muchos días. Tras la goleada recibida a manos del PSG en los octavos de la Champions League, los especialistas no han podido evitar hablar al respecto.

Arrigo Sacchi, extécnico de Italia y hoy comentarista de televisión, criticó duramente al club catalán. "Desde hace un tiempo el Barcelona ya no es el Barcelona. Aunque en la Liga gana con los débiles, sufre con los grandes rivales", dijo.

Sacchi identificó defectos del Barcelona en el juego. "Ya no se aprecia ese equipo ordenado, agresivo y con hambre que habíamos visto. Los catalanes han dominado durante diez años, imponiendo un juego que ha impresionado. Han dado lecciones de fútbol a todo el mundo. Ahora se han parado", disparó.

Para el italiano, el juego del Barcelona tiene un gran afectado. "Messi, que no consigue superar rivales porque es la máquina la que no funciona. Lo digo siempre: para llegar al éxito y por orden de importancia está el club, el juego y los jugadores. Sin juego, los jugadores no van a ninguna parte", puntualizó.

