El estreno con victoria ante la Juventus en la International Champions Cup le sirvió al FC Barcelona para darse cuenta que Neymar es crucial en los planes de Valverde, Y también para entender que hay jugadores que no tendrán espacio en el 2017-18.

Según el portal español 'Don Balón', el nuevo entrenador de los 'Culés' ha identificado cuatro nombres que en las próximas semanas deben encontrar un nuevo club. Ello son Munir El Haddadi, Thomas Vermaelen y Douglas Pereira.



Pese a que el FC Barcelona probó dos equipos distintos en cada tiempo contra la Juventus, ninguno de los mencionados tuvo minutos. De esta forma, Valverde les avisa que en su proyecto no tienen espacio. Y el último es Arda Turan.

Valverde relegó al turco a la banda derecha, donde no había jugado antes. El entrenador ya ha dejado claro que el ex del Atlético de Madrid no entra en sus planes a pesar de que turco quiera quedarse.



