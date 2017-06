La operación del Barcelona por tener a Marco Verratti se ha visto entrampada. PSG no quiere soltar por nada del mundo a su joven estrella y los culés ya piensan en una opción B. El pasado domingo la prensa catalana reveló que Paulinho es del gusto de la directiva azulgrana, pero no tendrán fácil para tenerlo como uno de sus fichajes.

Este lunes, el diario Sport reporta que el Guangzhou Evergrande, club del mediocampista brasilero en la Superliga China, se remitirá a su cláusula de salida para dejarlo ir: 40 millones de euros.

Incluso, fue el mismo Paulinho quien confirmó que tiene una oferta para llegar al Barcelona. "Le ha llegado a mi representante. Ambos equipos se tiene que poner de acuerdo", apuntó el ex Tottenham.

No obstante, por la cabeza de su entrenador Luiz Felipe Scolari no pasa soltar a la figura que domina la medular de su equipo. "Sería muy difícil traer a alguien de su nivel. Espero que no se mueve de aquí", dijo.

Así informa la prensa catalana sobre el interés del Barcelona por Paulinho. (Sport) Así informa la prensa catalana sobre el interés del Barcelona por Paulinho. (Sport)

