Hay jugadores con Neymar como al parecer hay otros que se encuentran a disgusto con él. Incomodos porque el delantero haya meditado irse del Barcelona como también porque no define su futuro a tan solo unas semanas de iniciar la Supercopa de España como el inicio de una nueva temporada en Europa. ¿Contarán con él o no lo harán? El tema no llega a su fin y hasta en conferencia de prensa del pasado martes no se habló nada al respecto.



De acuerdo a medios españoles, Lionel Messi, Andrés Iniesta y Sergio Busquets se encuentran algo disgustados con Neymar porque no se decide sobre su futuro. “Que se quede o que se vaya, pero que lo decida ya porque la temporada dentro de dos semanas”, es lo que se habría comentado en el círculo del Barcelona sobre el futuro del atacante brasileño.



¿Saldrá o no del FC Barcelona? El silencio de Neymar sobre su posible marcha al París Saint-Germain genera muchas especulaciones en el entorno del equipo azulgrana, que no sabe si contará con el astro brasileño en la próxima temporada.



El prolongado culebrón parecía estar cerca del fin el domingo, cuando el líder del vestuario Gerard Piqué publicó en las redes sociales una foto con el capitán de la Seleçao, subtitulado con un categórico "Se queda", que se volvió viral.



Pero Piqué, autor de declaraciones polémicas en el pasado, dio un paso atrás la noche del martes en una rueda de prensa en Landover (Estados Unidos), donde calificó su mensaje de "opinión personal".



"Esta es una opinión personal extraída de la conversación que tuve con él, y mi intuición", explicó el defensa la víspera de un partido amistoso contra el Manchester United, haciendo hincapié en que sus palabras, convertidas en toda una profecía en las redes sociales, eran "no oficiales".



La joya brasileña del Barça es codiciada por el París SG, que además de abonar 222 millones por la cláusula de rescisión está dispuesto a pagarle un salario de 30 millones de euros, por lo que, de hacerse realidad, se convertirá en el traspaso más caro en la historia del fútbol.



