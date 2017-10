Si Catalunya logra independizarse, el Barcelona y los otros clubes catalanes asociados a La Liga Profesional serán desafiliados automáticamente. Por lo menos esa fue la posición del presidente Javier Tebas.

"Si la rebelión continúa y al final triunfase, trabajaríamos por una Liga sin el FC Barcelona, sin el Espanyol, sin el Nàstic de Tarragona, sin el Girona. Sé que ellos desearían seguir pero el ordenamiento jurídico español es el que es", declaró a 'Bein Sports'.

Pero no ha sido el único tema al que se refirió. Tebas tiene una opinión particular sobre los jugadores que deberían representar a España en la Selección. Y aunque no mencionó a Gerard Piqué, hizo alusión a la situación del defensor.

"La selección española no un All Star. Yo creo que a la selección española tienen que venir los grandes jugadores y aquellos que tengan un sentimiento por la nación española", fue tajante respecto a Piqué y la intención de renunciar a la 'Roja'.