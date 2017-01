Jugar en el FC Barcelona es un sueño para cualquier futbolista. El equipo catalán se ha convertido en una marca potente dentro del mundo deportivo y muchos de los que llegan terminan alzando su valor en el mercado. Giovinco, jugadro del Toronto FC, señaló que alguna vez el club culé quiso contar con sus servicios ¿Por qué no llegó?



► ¡El partido que queríamos! Barcelona y Atlético de Madrid en semifinales de Copa del Rey



"Es verdad que en el pasado hubo interés del Barça, pero allí hubiera sido un recogepelotas. Con las tres estrellas que tiene en ataque, no hubiera jugado en absoluto. No me interesó porque quería jugar. Neymar, Messi y Luis Suárez habrían jugado incluso con una pierna y aún así marcarían la diferencia, así que no tenía sentido estar allí" confesó el italiano.

Giovinco fue jugador de la Juventus hasta el año 2015, donde decidió emprender una nueva aventura en la MLS. Con su nuevo equipo, el volante ofensivo ha demostrado su gran habilidad y no han dejado de caerle elogios por doquier.

Sobre su futuro, afirmó no tener ningún tipo de interés en volver a la élite. "Mi agente me dijo que hay una oferta de China, pero no me dijo el club. Estoy contento en Canadá y no tengo intención de volver a Italia. China, quizá. Desde que dejé la Juventus, que sigue siendo el equipo más fuerte del Calcio, nunca pensé en jugar para otro club italiano" concluyó.



► La entrevista más corta: Mourinho solo declaró por 28 segundos



LEE TAMBIÉN...