La novela Neymar no tiene dónde acabar. Cada vez aparecen más rumores sobre el tema, así como personas involucradas en el fichaje del futbolista. ¿El último? La misma Liga Santander, de acuerdo al diario ‘Sport’. Según ellos, el ente no concibe que el PSG pueda pagar esa suma sin romper ‘Fair Play Financiero’, por lo que no daría por válido el fichaje del jugador.



La Liga no permitiría que se ejecutara la cláusula del jugador, puesto que considera que la situación de ‘Ney’ debe ser bloqueada, al menos provisionalmente por los posibles problemas tanto financieros como contractuales.



Antes de liberar al brasileño, La Liga solicitaría a las partes los comprobantes, tanto del estado de los pagos entre jugador y club como del justificante financiero del PSG de que no se está incumpliendo ninguna normativa al realizar el pago de la cláusula.



El motivo es por los problemas contractuales del jugador: el pago de la prima de fichaje de Neymar se encuentra depositado en un notario. Y también por el posible incumplimiento del 'Fair Play' financiero que supondría el pago de la cláusula de Neymar.



Los medios habían anunciado que el jugador podía viajar a Doha y pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje por el París SG, club propiedad de un fondo soberano catarí.



Debido a la reciente rotura de las relaciones diplomáticas entre Catar y Emiratos Árabes Unidos, parecía muy improbable que Neymar viajara directamente a Doha desde Dubai. E imposible que lo hiciera con la compañía Emirates, debido a la situación entre los dos países.



Otros medios publicaron que el jugador viajaría a París sin pasar por Barcelona. E incluso algunos señalaron que su destino era Brasil.



Real Madrid vs. MLS Stars: juegan en Chicago por amistoso internacioanal. (Depor)