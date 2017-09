Faustino Asprilla reflejó el pesar de todo futbolista sudamericano: el exceso de celebración. Su gran talento se vio mermado por las interminables noches de fiesta en las ciudades donde le tocó jugar. Sin duda, el colombiano se codeó con los grandes futbolistas del mundo.

Cuando el Daily Mail le preguntó al colombiano sobre su día más especial como futbolista, Asprilla no tuvo dudas: la vez que le anotó tres goles al Barcelona en la Liga de Campeones. Fue inolvidable.

"Pensaba que aquel partido no iba a jugarlo porque días antes el club me multó por no asistir a una reunión del equipo. Cuando el entrenador dijo mi nombre con el once titular me sorprendió bastante, pero fue uno de los partidos más importantes de la historia del club: el primero en Liga de Campeones", dijo.

Sobre las fiestas



Faustino Asprilla contó que en Newcastle conoció a las mujeres más hermosas que ha conocido. Siempre hacía fiestas y las invitaba aduciendo que David Ginola, su compañero en ese momento en el cuadro de St. James, también asistiría.



"Había muchas mujeres hermosas en Newcastle. A menudo montaba fiestas en mi casa y decía a las chicas que Ginola iba a venir. Después me preguntaban: '¿Dónde está Ginola?'", explicó.

"Desde ese día nunca tuve que pagar una copa. Allá donde voy la gente quiere hablar de aquella noche contra el Barcelona", finalizó el colombiano.