El tema del día del pasado martes era Neymar. La publicación de Esporte Interactivo rebotó en todos los medios del mundo. El portal brasileño aseguraba que Neymar ha llegado a un acuerdo con el PSG, a lo que el delantero aún no ha confirmado y el Barcelona ha señalado que no piensen venderlo en esta temporada. No obstante, no se asegura un traspaso, sino la cláusula de rescisión que asciende a 222 millones de euros, una cifra impagable por cualquier equipo del mundo, a menos, claro, que tenga jeques árabes que puedan hacerlo.



El tema ha quedado ahí por ahora, pero los jugadores del PSG han sido los que han opinado sobre su pase en Twitter. ¿El más curioso? Thomas Meunier. Tras la pregunta de un usuario en esa red social, el lateral belga no tuvo mejor ocurrencia que bromear al respecto.



Vous voulez savoir si Neymar arrive? Envoyez RECRUES au 75016 (220.000.000 SMS envoyé/reçu) — Thomas Meunier (@ThomMills) 19 de julio de 2017

“¿Quieres saber si Neymar llega? Envía FICHAJES al 75016 (220.000.000 SMS enviados/recibidos). Ja, ja, no te estreses. Dejemos al mercado hacer lo que tiene que hacer”, respondió el futbolista ante la interrogante de uno de los hinchas del equipo parisino.



Tras las últimas publicaciones se ha visto que el PSG tendría que pagar más 500 millones de euros para hacerse con los servicios de Neymar, en lo que tiene que ver su sueldo anual bruto, así como los impuestos que deberían pagar al Gobierno francés.