Ivan Rakitic protagonizó un tenso momento durante el Clásico en Miami entre Barcelona y Real Madrid, luego de encararse con el árbitro del partido, Jair Marrufo. Incluso hubo entre ellos algunos empujones, pero que finalmente no llegaron a más.

Todo ocurrió sobre los 61 minutos del partido, cuando los azulgranas ya ganaban 3 a 2. El juez le cobró una falta al volante croata, quien no dudó en reprocharle la decisión. Fue ahí cuando ambos se 'calentaron', se encararon y cruzaron algunas palabras.

Tras el duelo, y en declaraciones para la prensa, Rakitic contó lo sucedido y aseguró que Marrufo lo insultó hasta en tres ocasiones.



"Los que me conocen saben que es complicado calentarme. Pero el árbitro lo ha conseguido. Me ha insultado tres veces bastante fuerte. Suelo tener mucho respeto con ellos, pero cuando me lo faltan a mí no me gusta. Se ha querido posicionar por encima mío", dijo el culé.

Ya en lo que respecta al encuentro ante el Madrid, Ivan Rakitic colaboró con un tanto, el segundo, en la victoria de los azulgranas por 3 a 2. Si bien la victoria fue importante, el centrocampista señaló que el duelo que importará será el de la Supercopa de España.



"Hoy ha sido un amistoso, pero la victoria siempre da confianza. La Supercopa será diferente. Nos jugamos un título, lo que vale al fin y al cabo", apuntó.