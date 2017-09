Ante la negativa del PSG de vender a Marco Verratti, los hinchas del FC Barcelona se ilusionaron con la llegada de Jean Michaël Seri del Niza. Sin embargo, el fichaje se cayó de la forma más sorpresiva y semanas más tarde recién se han explicado los motivos.

En una entrevista concedida al programa Canal Football Club (C+ Francia), el presidente del club francés, Jean-Pierre Rivère, reveló que el su par azulgrana, Josep María Bartomeu, lo llamó para comunicarle que en Can Barza había decidido tirarse para atrás.

”El miércoles por la mañana (23 de agosto), Julien Fournier (director general de Niza) me llamó temprano, a las 9 de la mañana, y me dijo: ‘Jean Pierre no entiendo, recibo una llamada del Barça, me dicen que se paran con el tema de Micka (Seri)”, contó el presidente de Niza.



“Por la tarde, Josep Maria Bartomeu, un poco avergonzado, que dijo ‘Jean-Pierre, esta es la primera vez que nos pasa. Nuestros técnicos decidieron no fichar a Micka Seri. En absoluto es un problema de dinero’”, agregó Jean-Pierre Rivère sobre el caso.

"El jueves por la mañana estaba definitivamente confirmado, no fichaban a Micka Seri. Todo había cambiado. Le dije al Barça: “Me jodiste un jugador en el aire”, porque tenía un contrato listo. Me puse en el lugar de Micka, cuyo sueño era ir al Barça y que al día siguiente se había esfumado", dijo finalmente.