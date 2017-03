No queda duda de que es uno de los entrenadores del momento, a pesar de no haber vivido una buena semana en cuanto a resultados. Jorge Sampaoli ha sido elogiado por su buen trabajo en el Sevilla y señalado como opción de reemplazar a Luis Enrique en el FC Barcelona.

El argentino trabaja con el estilo ideal para el conjunto catalán, el de la posesión de balón. En Chile logró una selección que pudo campeonar la Copa América y en España ya sueña con lograr cosas importante.



Sin embargo, cuando fue consultado sobre el interés del conjunto azulgrana, Sampaoli no dudó en desligarse. "Tampoco es real que el Barcelona se haya interesado por mí, no me barajaron, no me contactaron" afirmó.

El Sevilla terminará la temporada concentrado de lleno en el campeonato español, luego de haber quedado eliminado, en manos del Leicester, de la UEFA Champions League en los octavos de final.



