A unos días del cierre del mercado, el Barcelona tiene en mente a varios jugadores para fichar. Sin descuidar las prioridades como Dembélé y Coutinho, los azulgranas han apuntado el nombre de un viejo conocido: Thiago Alcántara del Bayern Munich.

Según el portal español 'Don Balón', la llegada del volante es vista con buenos buenos ojos. Aunque hay otros que no quieren ni pensarlo. Ese es Lionel Messi, que se habría opuesto al fichaje de Thiago por unas declaraciones que dio en 2013.

Ya cuando se había ido al Bayern Munich, en ese entonces dirigido por Guardiola, Thiago Alcántara no descartó fichar por el rival azulgrana de toda la vida. "Yo no ficharía nunca por el Real Madrid’ no la firmaría nunca", dijo.

Semejantes declaraciones generaron el malestar de Lionel Messi y convirtieron a Thiago en una persona no grata dentro del vestuario del Barcelona. Con la desaprobación del argentino, el crack del Bayern tiene muchas dificultades para llegar.