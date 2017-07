No pueden vivir sin el balón. Lionel Messi y Antonela Rocuzzo disfrutan de su luna de miel, pero decidieron compartirla junto a Luis Suárez y su esposa Sofía Balbi. Y como no podía ser de otra forma, la 'Pulga' y el 'Pistolero' no pueden despegarse del balón.

El argentino publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece junto al uruguayo en plena clase de pura técnica, en la piscina, exhibiéndose con toques de cabeza, sin que el balón caiga al agua.



Hasta 35 toques se pueden contar en el video que publicó la 'Pulga', aunque probablemente fueron más, ya que el video publicado por Messi en Instagram ya había comenzado cuando se ve el primer toque.

Tras su boda en Rosario, el 30 de junio, Lionel Messi y Antonela Rocuzzo decidieron pasar su luna de miel junto a sus dos hijos en la isla caribeña de Antigua. Y aún de vacaciones, Luis Suárez y su esposa Sofía Balbi también se unieron a los recién casados.