La vida de un entrenador es muy dura, pues deben lidiar ante las presiones en la victoria y derrota. Luis Enrique, el técnico del FC Barcelona, lo sabe muy bien, sobre todo luego de haber caído derrotado 4-0 ante el PSG.



El equipo dirigido por Unai Emery hizo un planteamiento excepcional y terminó por humillar a los azulgrana, que no tuvieron respuesta ante la presión que ejercían los parisinos en el medio del campo.

Tras la apabullante superación, todos los focos fueron hacia el entrenador culé, Luis Enrique, quien ha hablado sobre las críticas a su nombre. "Las críticas me afectan cero porque de lo contrario no podría estar en este cargo. Los primeros que hacemos autocrítica somos nosotros e intentamos encontrar soluciones" señaló.

El ex Celta supo salir jugando ante las preguntas de los periodistas, cuando le preguntaron cómo había estado a nivel personal. "He jugado mucho al parchís con mi mujer que, por cierto, me gana" dijo sin ningún tipo de problema.



