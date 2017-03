La resaca de una noche magnífica de Champions League se vivió este domingo en Riazor, donde el FC Barcelona perdió tres puntos cayendo 2-1 ante el Deportivo La Coruña. Para Luis Suárez; sin embargo, el partido ante el PSG no tuvo nada que ver.

"No, para nada pasó factura. Tuvimos bastantes días de descanso para recuperarnos. No vamos a bajar los brazos en la pelea por La Liga" señaló el uruguayo, quien anotó el único tanto de su equipo, cuando fue consultado por el tema.



El Depor jugó un muy buen partido y tuvo los méritos necesarios para vencer a un rival como el Barcelona que, a pesar de llegar desgastado, siempre tiene los argumentos para vencer a cualquier equipo del mundo.

Con la derrota, el conjunto de Luis Enrique se mantiene en la cima de la tabla de posiciones, pero con dos partidos más y solo un punto por encima del Real Madrid, que deberá jugar ante el Real Betis y Celta de Vigo.



