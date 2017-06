En el 2003, un desconocido en ese momento Joan Laporta, asumió la presidencia del Barcelona, que por ese entonces no la pasaba bien ni deportiva ni económicamente. Pero tuvo en sus manos la contratación de David Beckham, quien finalmente terminó fichando por el Real Madrid. El ex presidente del Barça recordó, en entrevista para el diario Marca, como es que el Manchester United influyó, y mucho, en el fichaje fallido del volante inglés, que propició la llegada de Ronaldinho al Camp Nou.

"El Manchester United cuelga en su web que venderá a Beckham al Barça si ganábamos las elecciones. No fuimos nosotros. En ese momento no teníamos el poder. Manchester, creo, quiso jugar con el tema para hacer que el Madrid se decidiera rápido. A nosotros nos utilizaron, nos utilizaron y no nos fue mal", contó Laporta en la entrevista.

Laporta y su equipo ganaron las elecciones presidenciales, y tal como lo había anunciado el Manchester, se sentaron a negociar por David Beckham.



"Nos reunimos en Heathrow y firmamos un documento de que nos lo venderían (Beckham) si estábamos de acuerdo con el agente, algo que no conseguimos. Fuimos a Niza y quedamos con él. Nos dijo que lo pensaría y aún estamos esperando...", añadió el ex presidente azulgrana.

Y fue en ese momento, recuerda Laporta, que decidieron fichar a Ronaldinho: "No podíamos esperar más y terminamos fichando a Ronaldinho, y nos salió espectacular".