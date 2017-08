Les pasa muchos a chicos. Pasó con Bojan, Giovanni Dos, Gai Assulin y muchos más. No todos tienen oportunidades en el primer equipo del Barcelona. Seung Woo Lee, el prometedor atacante coreano del Barza de 19 años, viajará este miércoles a Italia para cerrar su fichaje con el Hellas Verona de la Serie A italiana y firmará por cuatro temporadas. Lee no entra en los planes de Gerard López para esta temporada en el Barça B y el club se guardará una opción de recompra por si es que el delantero asiático destaca en su nueva experiencia.



Además, el cupo de extracomunitarios está cubierto con las incorporaciones del brasileño Vitinho y el hondureño ‘Choco’ Lozano y aunque se permite una tercera plaza en Segunda (aunque sólo pueden jugar dos) el coreano no tenía sitio en el filial.



A Lee le queda un año más de contrato con el FC Barcelona, que no lo quiere dejar marchar libre. Por esta razón, el Hellas Verona y el club catalán están tratando de llegar a un acuerdo por la cantidad que debería abonar el conjunto italiano para hacerse con el coreano, que es una auténtica estrella en su país.



Además, Lee tiene una oferta de Primera División en Francia, Bélgica y Holanda. Por otro lado, se había especulado con la opción de renovar al coreano y cederlo, pero a día de hoy está prácticamente descartada.



