Sergi Roberto marcó con Barcelona ante el PSG el gol de su vida, el tanto del año, el 6-1 que certificaba, en el último suspiro, la remontada más sorprendente y brutal jamás vista en la historia del fútbol.



"Me he tirado con todo a por el balón", reconocía el jugador de Reus (Tarragona) al final de un noche de Champions que el Camp Nou ya no olvidará jamás.



Pero la emoción no solo la ha sentido Sergi Roberto, también los narradores de distintos canales en el mundo que lo reflejaron en sus emotivos relatos del gol del 6-1 del Barcelona.

A continuación, te presentamos un video de 9 minutos que recopila la narración del video de Sergi en ocho canales, 4 idiomas y una gran emoción.



