A dos día de la pelea entre Neymar y Semedo, en el entrenamiento del Barcelona, el tema sigue dando que hablar en España y diversos medios alrededor del mundo. Peor en esta ocasión Ernesto Valverde es el protagonista.

Según 'AS', el entrenador azulgrana esperó que termine el enfrentamiento entre ambos jugadores para tomar una decisión al respecto. Al ex Athletic Bilbao no le tembló la mano para expulsar a 'Ney' de la práctica.

A pesar de ser uno de los pesos pesados en el vestuario del Barcelona, Ernesto Valverde impuso autoridad para dejar de lado a Neymar, por lo menos en esa ocasión y en medio de un ambiente cargado.

No es la primera vez que el técnico actúa drásticamente en circunstancias parecidad. En el Bilbao dejó fuera a Yeste y Del Horno. Años más atrás Pochettino y Tamudo fueron separados en un ensayo del Espanyol.