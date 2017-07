Barcelona ha dicho que no piensa venderlo y jugadores como técnico del PSG han aseverado que es mejor dejar ver cómo avanza el mercado de fichajes. Sin embargo, el único que no ha hablado del tema hasta ahora es el mismo Neymar, quien viajará con la institución azulgrana para continuar con la pretemporada del equipo. Las negociaciones parecen encontrarse en camino por la cláusula de recisión del delantero brasileño, y así lo confirma el fundador de Mediapro, quien ha señalado que tiene informaciones sobre el caso.



Jaume Roures, fundador y accionista de Mediapro, visitó Radio Marca donde no dudó en afirmar que la voluntad de Neymar es la de abandonar el FC Barcelona rumbo al PSG este mismo verano.



"Me consta que Neymar está haciendo movimientos para salir del Barça", señaló al periodista David Sánchez en el programa 'A Diario'



Jaume Roures aseguró que el silencio del brasileño en su llegada a Barcelona tras ser cuestionado por los periodistas sobre su futuro es una pista que apunta directamente a su voluntad de dejar el club azulgrana. "Si no te quieres ir no te vas, el propio mutismo del jugador le delata", dijo.



Las palabras de Roures llegan justo en el día en el que el FC Barcelona acaba de aterrizar en New York con Neymar en la expedición azulgrana tras un viaje en el que el presidente Bartomeu ha tratado de tú a tú con el jugador las inquietudes sobre su futuro.



