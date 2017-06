En tiempos donde el VAR (Video Assistant Referee) se ha puesto de moda, los hinchas del FC Barcelona se preguntan dónde estaba la tecnología en el partido que empataron (1-1) ante el Betis en la pasada temporada de Liga Santander y que comprometió sus aspiraciones al título.

Y es que como se recuerda, el árbitro Hernández Hernández anuló un legítimo gol a los azulgranas que le hubiese significado el del triunfo cuando ya se acercaba el final del partido. A meses de ese hecho, el juez de ese partido ha reconocido su error y manifiesta estar avergonzado por cómo perjudicó al club de Messi.

"Cuando se da la acción y ves la imagen te quedas tocadísimo, porque está en juego tu prestigio profesional como árbitro. Era una jugada muy clara, groseramente clara, y el no haberlo podido ver te hace un daño mediático y futbolístico importante. Es tan claro el error como claro de entender que si tengo tres personas delante, no puedo ver", ha admitido en Movistar Plus.

"Te vas con ese muy desagradable muy sabor de boca. Es un error que arrastras, porque cada vez que tengas un reto por delante, esto va a salir a la luz”. Sin embargo, ha insistido en que le fue imposible ver la acción que causó la polémica: "Yo entiendo el enfado de muchísima gente, pero era imposible que pudiéramos verla. Fue una acción muy rápida que mi asistente no pudo ver y yo no pude ayudarle", agrego.