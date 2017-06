Barcelona será uno de los clubes que moverá el mercado de fichajes para la próxima temporada. Los culés no solo quieren tener en su plantel a Marco Verratti, sino a una de las figuras de la Superliga China: Paulinho.

Este domingo, el mismo central brasilero se encargó de confirmar los rumores que lo ponen en la mira del actual campeón de la Copa del Rey. Sostuvo que hay contactos, en declaraciones al canal Globoesporte.

"Ya hay acercamientos con mi representante y una oferta. Hoy estoy en el momento más feliz de mi vida y tengo muy difícil decidirme. Nos gusta China a mí y a mi esposa, y mi club pelea por la Champions Asiática", sostuvo el jugador del Guangzhou Evergrande, respecto al interés del Barcelona.

Paulinho juega en la Superliga China desde el año 2013. (Getty Images) Paulinho juega en la Superliga China desde el año 2013. (Getty Images)

Además, mencionó que por él no pasa la decisión final de llegar a la Liga Santander con los culés. "Ellos y mi club se deberán poner de acuerdo", dijo.

Por su parte, su entrenador Luiz Felipe Scolari, no lo quiere fuera de China. "Paulinho no se mueve de aquí. No tendríamos fácil traer a alguien de su nivel", indicó en DT.

