No queda duda que cuando hablamos del FC Barcelona podemos hablar, también, de Pep Guardiola. El nacido en Santpedor es un icono de la ciudad condal, pues creció futbolísticamente ahí, además de, como entrenador, ganarlo todo con una plantilla formidable.



Tras el anuncio de Luis Enrique acerca de que no seguirá al mando del comando técnico del club desde la próxima temporada, su amigo en Manchester no dudó en dejar un comentario al respecto. Primero, señalando "me sabe mal que no siga, pero conociendo el sitio lo entiendo perfectamente", para luego explicar qué debe tener el nuevo entrenador.

"Para ser entrenador del Barça debes ir a la tuya, escuchar poco y tomar decisiones impopulares" afirmó el ahora director técnico del Manchester City, equipo que lucha por arrebatar la primera posición de la Premier League al Chelsea.

Guardiola es recordado en España como el entrenador que potenció el juego posicional tan marcado en conjunto culé desde la época de Johan Cruyff. Con él, el equipo encontró un rendimiento soberbio que quedará guardado en la retina de todos los aficionados del deporte rey.



