Antes que Philippe Coutinho renueve con el Liverpool, todos lo relacionaban con el Barcelona. Es más, en España e Inglaterra aseguraban que Neymar era capaz de convencer al volante para que sea jugador catalán.

Sin embargo, Philippe Coutinho ya se cansó de tanta especulación y contestó si jugaría por el Barcelona la próxima temporada o en alguna otra ocasión. El volante de los 'reds' fue claro con su respuesta contundente al 'Daily Mail'.

"No estoy interesado. No pienso en eso, ni por un momento. Mi fútbol está aquí. Mi corazón está aquí. No pienso en ningún otro club", contó Coutinho en una entrevista con el diario inglés y así zanja el tema del Barcelona.

Coutinho también contó que siente como si Liverpool fuera su casa. "Este club, Liverpool, tiene un plan. Estar de vuelta en la cima y eso es lo que creo. Quiero ser parte de es", añadió el mediocampista que también descartó ir al fútbol de China.

Philippe Coutinho reveló por qué renovó. "Para haber extendido el contrato debo pensar como las leyendas del club (Dalglish, Rush, Hansen, Souness, Suárez, Gerrard). Liverpool apostó por mí desde el primer día, tengo que dar las gracias", finalizó.

