El director ejecutivo del FC Barcelona, Òscar Grau, ha explicado hoy que la entidad azulgrana ha pedido a los capitanes y al defensa Gerard Piqué que no critiquen más a los árbitros para no perjudicar al equipo.



"Hemos hablado con los capitanes y con Piqué y les hemos explicado la voluntad del club, que es la de no hablar de los árbitros", ha desvelado Grau en un desayuno-coloquio organizado hoy, en Barcelona, por el 'Forum Europa. Tribuna Cataluña'.

Ante la presencia del presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien ha presentado el acto, Grau ha repasado, sin complejos, la actualidad azulgrana.



Buena parte de su comparecencia la ha empleado en dejar clara la posición del club en la polémica arbitral, "que es la misma que la del entrenador", ha subrayado.



Si ayer Luis Enrique Martínez se desmarcaba de las críticas de Piqué por la actuación arbitral en San Mamés y Villarreal, hoy lo ha hecho Òscar Grau en nombre del club.



"Entendemos el golpe de genio de Piqué, pero si buscamos lo mejor para el Barcelona, tenemos que seguir sin hablar de los árbitros", ha manifestado.



