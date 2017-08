La llegada de Neymar al PSG complica la situación de Julian Draxler en el cuadro parisino. Llegado como gran estrella en la temporada pasada, su situación se complica después de los 222 millones de euros del pago de su cláusula del Barcelona. El extremo alemán, que aún no debuta en esta nueva edición de la Ligue 1, podría recalar en el club catalán luego de que su agente Robert Wittmann lo haya ofrecido al Barza en más de una oportunidad, y más ahora se vuelve interesante tras las difíciles negociaciones con Coutinho y Dembélé.



El tema es este según medios españoles. Las negociaciones por Coutinho y Dembélé no prosperan por el Liverpool y Borussia Dortmund, respectivamente. Ambos clubes piden más de 100 millones de euros por sus jugadores, a lo que el Barza pide negociar. El mercado de pases ya se cierra y hasta la fecha no se puede concretar el gran refuerzo de la temporada.



Ante ello, el agente de Draxler, que ya ha estado semanas antes el Barcelona, ha ofrecido al futbolista al club catalán. El motivo es simple: tras la llegada de Neymar, el futbolista no tendría los minutos que desea desde su venta del Wolfsburgo. Y eso es un problema tanto para el PSG por el tema del ‘Fair Play Financiero’ como para el alemán.



Según el diario Mundo Depotivo, este ha podido confirmar que Antero Henrique, el director técnico del PSG, ha contactado con Roger Wittmann, el mánager de Julian Draxler, y le ha dado poderes para que pueda negociar el traspaso del crack alemán. El equipo francés necesita hacer caja para compensar el fichaje de Neymar, pero también el de Fabinho, por el que ha ofrecido 60 millones al Mónaco. El primero que ha sacrificado ha sido a Blaise Matuidi que ha ido a la Juventus.



Por sus características, Julian Draxler podría jugar en las dos posiciones que el Barça tiene reservadas para Coutinho y Dembélé. El alemán, además, tiene gol, es muy potente físicamente y disciplinado tácticamente.



