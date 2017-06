Barcelona aún no anuncia un refuerzo para la próxima temporada., salvo la confirmación de que Marlon seguirá siendo azulgrana. A diferencia del Real Madrid que tiene asegurados a Vinicius Junior y Theo Hernández, los culés no tienen a nadie para el inicio de La Liga. Cada vez hay más acercamientos con Marco Verrati, pero el italiano tendrá que decirle que “no” al PSG y ponerse en rebeldía como lo han hecho Bale y Modric en el Madrid. Y ahora, Barza también busca un plan en caso de que no llegue Héctor Bellerin al Arsenal.



Arsenal tiene un precio elevado para que Bellerin salga del Emirates Stadium por lo que el plan B sería el lateral derecho del Benfica, Nelson Semedo. No obstante, las ‘Águilas’ pretendían 50 millones de euros por el pase de su jugador, dado que Ederson se fue a cambio de 40, algo que no se suele pagar por un portero, salvo casos especiales.



Desde Portugal se ha insistido en que los contactos entre clubes han sido una constante en busca de soluciones a la operación. Ayer, con Jorge Mendes en las oficinas del Barcelona, se repitieron las negociaciones y, según la prensa de ese país, el precio en estos momentos oscilaría sobre los 40 millones de euros más diferentes variables.



A la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones con el defensa gunner, lo cierto es que el lateral portugués cada está más próximo al Camp Nou.



Así juega Vitinho, posible jale del Barcelona. (Difusión / YouTube)