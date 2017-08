Ernesto Valverde solo pidió un jugador de cara a la próxima temporada, a lo que el Barcelona se lo ha negado. Iñigo Martínez era el jugador que quería el extécnico del Athletic Bilbao. ¿El precio por el zaguero? 32 millones de euros de una cláusula que los dirigentes azulgranas no han aceptado pagar a la Real Sociedad por tener como objetivos a Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé. Así ha sido, así le han dicho y en la interna y el entrenador ha acatado.



Barcelona entiende que gastarse 32 millones de euros en la cláusula de rescisión de Iñigo no es prioritario en estos momentos y que pueden llegar hasta enero sin reforzar esta posición. El club cuenta con Vermaelen y Marlon como posibles cuartos centrales y el dinero se invertirá en zona ofensiva y centro del campo. Y Valverde se quedará, por ahora, sin su central preferido.



El entrenador vasco consideraba que Iñigo podría ser muy válido en el Barça. Tiene mucha experiencia en la Liga, es un líder natural y futbolísticamente encaja por su buena salida de balón. Valverde ya le quiso para el Athletic y, tras el traspaso de Neymar, vio la oportunidad para traerle al Barça. Iñigo hubiese venido como titular junto a Gerard Piqué, mientras que Mascherano y Umtiti hubiesen sido los otros dos centrales reservas.



Por otro lado, el delantero del París Saint-Germain, Neymar da Silva, se prepara para denunciar al Barcelona ante la FIFA por no haberle abonado los 26 millones de euros por renovar su contrato en noviembre de 2016, según 'Globoesporte'.



Este portal de noticias brasileño ha adelantado que el contencioso entre el jugador y su exequipo podría llegar a la Cámara de Resoluciones de Disputas de la FIFA la próxima semana.



El Barcelona debía pagar a Neymar 26 millones como prima de renovación, pero a raíz de las negociaciones del delantero con el PSG, decidió consignar esa cantidad ante notario, a la espera de conocer si el jugador se marchaba finalmente a París o seguía vistiendo la camiseta azulgrana.



Dado que Neymar decidió rescindir unilateralmente su contrato para fichar por el PSG, en contra del deseo del Barça, el club catalán recuperó esa cantidad depositada ante