Neymar no volverá a pisar el Camp Nou en un futuro cercano. Al menos, no como jugador, luego de la confirmación de su deseo de dejar el FC Barcelona. Y su destino no sería otro que el PSG, que deberá pagar los 222 millones de euros por su rescisión.

Conocida la noticia, el Barza decidió quitar de las instalaciones del Camp Nou una imagen publicitaria con el rostro de 'Ney'. Las cámaras de televisión de la cadena ESPN captaron el momento preciso.

La enorme publicidad fue retirada de una parte del estadio, que estaba pegada a otra imagen en la que figuran Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Gerard Piqué y Sergio Busquets, que serán, pronto, sus excompañeros.

Wagner Ribeiro, asesor del astro brasileño, aseguró que el PSG abonará 222 millones "en las próximas horas", consumando el traspaso más costoso en la historia del fútbol, más del doble que el fichaje de Paul Pogba al Manchester United

