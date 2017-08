A veces las historias son así. Neymar pudo ir al Real Madrid y terminó firmando con el Barcelona. Y Marco Asensio pudo llegar a ser culé y terminó siendo vistiendo de blanco. Tras sus dos goles en los últimos dos partidoshttp://depor.com/noticias-de-marco-asensio frente a los catalanes, el diario Sport de España señaló este lunes que el volante español pudo ser a la tienda azulgrana. ¿La razón de por qué no terminó firmando contrato? Un pago en variables que no querían cumplir el Barza.



2014. Barcelona llegó a un acuerdo con el Mallorca por un traspaso de 4.5 millones de euros, pero el cuadro que formó al volante quería que se les abonara de forma, mientras que el Barza pretendía que fueran en variables. Real Madrid entró en el camino y abonó lo que quería el elenco. El acuerdo entre los dos clubes, Barça y Mallorca era total. Y el jugador estaba tan encantado de fichar por el Barça que incluso viajó a Barcelona para buscar casa en la zona de Castelldefels. Hace dos años, Marco Asensio ya era una promesa firme del fútbol español. Pintaba muy bien. Y por eso varios equipos ya iban detrás suyo.



Pero el Barcelona se había adelantado a todos. Aunque las versiones de los dos clubes son algo contradictorias sobre lo que pasó, parece claro que el Barça estaba dispuesto a pagar los 4,5 millones que pedía el Mallorca. El problema fue que mientras el Barcelona quería llegar a esa cifra a través de variables, el Mallorca quería todo el dinero de golpe. Y aquí fue donde ni Andoni Zubizarrreta ni Antoni Rossich, entonces director general del club, estuvieron dispuestos a dar su brazo a torcer. De eso nada.



Y la negociación se rompió. Eso sí, el "lince" de Rossich tenía un plan B. Y si no quiso pagar 4,5 millones por Marco Asensio, no le importó pagar 5,5 millones por un tal Douglas (4 fijos y 1,5 en variables). El resultado, ya lo hemos visto. En dos años, Douglas se convirtió como uno de los fichajes más lamentables del FC Barcelona. Mientras, Marco Asensio, con solo 20 añitos, va marcando golazos.



