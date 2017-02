El entrenador argentino Jorge Sampaoli, preguntado por el posible interés del FC Barcelona para contratarlo para la próxima temporada como reemplazo de Luis Enrique, dijo que son "especulaciones mediáticas".



"El banquillo del Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien diga que se puede ir", argumentó el técnico sevillista en la previa del partido ante el Eibar.

El Sevilla marcha tercero en la Liga a cuatro puntos del Real Madrid. (Foto: Getty Images) Sampaoli llegó esta temporada al Sevilla.

Sampaoli vio el partido entre el Barcelona y el París Saint Germain, con victoria francesa por 4-0, y se mostró "sorprendido" por el resultado.

"Lo vi ganando con una amplitud desmedida. Se marcó una diferencia que realmente entre esos dos equipos no existe. Indudablemente el rival hizo mucho para que eso sucediera", comentó.

El entrenador dejó claro que se siente a gusto en Sevilla y que de él "no nacen esos comentarios" de dirigir en el futuro al cuatro catalán.



"No tengo nada que ver con lo que se dice", insistió Sampaoli, quien aseguró que no se encuentra "intranquilo", ya que sólo lo estaría "si tuviera pensamientos alejados" del "escudo" del Sevilla y eso "no pasa así".



