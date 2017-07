FC Barcelona ya tiene al reemplazo de Neymar: la compra de la cláusula permitiría la llegada de Coutinho

Barcelona no da por perdido a Neymar, aunque sí el brasileño termina llegando al PSG, los azulgranas ya tienen definido al plan B para la próxima temporada. La cláusula de 222 millones de euros dejaría dinero fresco en las arcas de los catalanes y para ello no tendrían problemas de hacerle una oferta Philippe Coutinho, un viejo interés al que Klopp había rechazado en la anterioridad. ¿Cambiará con la nueva oferta que el Barza maneja si se va ‘Ney’?



De acuerdo al diario ‘Mirror’, Barcelona ofrecería hasta 89 millones de euros por el brasileño, puesto que en una primera oportunidad, Liverpool rechazó 72 millones por su estrella. Los blaugranas tienen como objetivo tener un extremo de calidad, dado que en este mercado de fichajes no ha habido ningún refuerzo de calidad hasta el momento.



Ni los desmentidos por parte del Barcelona han apagado las especulaciones que ponen a Neymar en las filas del París Saint Germain mediante una transferencia cuyo monto representaría más del doble que el récord actual.



El astro brasileño sigue jugando con el Barsa, y anotó dos tantos el sábado ante la Juventus, en un encuentro de preparación para la próxima campaña.



Pero Neymar dejó el estadio de Nueva Jersey sin decir palabra a los reporteros, lo que permitió que continuaran las conjeturas de que es inminente su incorporación al PSG por 220 millones de euros (253 millones de dólares).



El entrenador y el presidente del Barcelona sí han hablado con la prensa, y han afirmado categóricamente que el delantero se queda.



“Queremos que Neymar esté con nosotros”, dijo el técnico Ernesto Valverde tras la victoria por 2-1 sobre la Juve. “Conocemos la importancia que tiene en nuestro juego y en nuestros vestuarios, la dinámica que ejerce en el equipo y queremos que esté con nosotros. Eso está claro”.



Barcelona debuta en la campaña de liga el 20 de agosto. En tanto, el primer compromiso del PSG en la temporada

Así fue el primer gol de Neymar ante Juventus en amistoso. (Getty / YouTube)