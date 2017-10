¿El tema del referéndum en Cataluña puede traerle problemas en interno al Barcelona? Aún se desconocen esos detalles, aunque medios españoles revelaron este lunes que los jugadores azulgranas tomaron decisiones distintas con respecto al partido sin público que se jugó el pasado domingo frente a Las Palmas. Josep María Bartomeu convocó una reunión de urgencia para saber la medida de los futbolistas y la mayoría votó porque se jugará a puertas vacías, mientras que otros habían optado a no jugarlo y a perder los puntos en La Liga.



¿Quién optaron por el sí? Entre ellos estaban Leo Messi y Andrés Iniesta, mientras que el por no se encontraban Piqué y Sergi Roberto. Bartomeu había sido claro que la derrota, si la postura del no se tomaba, iba a ser perjudicial porque al final de la temporada, todos se acordarían de que el Barza perdió puntos de ventaja por una media ejemplar para todo el pueblo de Cataluña, pero perjudicial en el tema deportivo frente a su siempre competidor el Real Madrid. Finalmente ganó el sí, aunque no se sabe bien la reacción de los jugadores.



Con la respuesta del vestuario definida, los dos directivos se marcharon a comunicar que el partido se disputaría a puerta cerrada. Bartomeu cumplió y asumió en todo momento que la decisión había sido suya, tal y como había quedado con los jugadores.



El Barcelona ha decidido unirse a la huelga general convocada para el martes en Cataluña en protesta por la acción policial el domingo para impedir un referéndum de independencia en la región, prohibido por la justicia española.



"El FC Barcelona se adhiere al paro del país impulsado por la Mesa para la Democracia y, por tanto, el Club permanecerá cerrado mañana" martes, anunció el club azulgrana en un mensaje en cuenta oficial de Twitter.



"Ninguno de los equipos profesionales ni tampoco del deporte formativo del FC Barcelona se entrenarán mañana en la Ciudad Deportiva", añadió la entidad barcelonista.



El club azulgrana se une así al llamamiento a la huelga general realizado por sindicados y asociaciones, para protestar por la actuación de la policía el domingo.



