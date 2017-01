Brasil ha tenido la notable costumbre de, cada cierto tiempo, exportar a jugadores de grandísima calidad. Uno de ellos, sin duda, fue Rivaldo, quien es el personaje principal de una sorpresa creada por Barcelona hacia sus aficionados.



►Por todo lo alto: Gabriel Jesus fue presentado como nuevo jugador del Manchester City



Unos afortunados fanáticos culés se dieron cita en el complejo deportivo del Barça para disputar un partido amistoso entre ellos y se llevaron a casa una inolvidable anécdota. Y es que, dentro de esos supuestos hinchas se encontraba, nada más y nada menos, que el exvolante brasileño.

Culminado el partido, los encargados de llevar a cabo el acontecimiento eligieron a la figura del partido, Roberto Da Silva. El hombre se acerca y, tras quitarse algunas capas de máscara, confirma su verdadera identidad ¡Era Rivaldo!

Los presentes no pudieron con la emoción y, mediante palabras, describieron lo que sintieron cuando vieron que habían jugado junto al brasileño. Las risas, y el momento vivido, quedará, por siempre, en la memoria de aquellos afortunados personajes.



►'The Best' en los 'piscinazos': Cristiano trató de engañar con penal que nadie podría creer