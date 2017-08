Ronaldinho, un futbolista que ha jugado para el PSG como el Barcelona, habló para ‘Daily Mirror’ sobre la decisión de Neymar. El exfutbolista indicó que había hablado antes con ‘Ney’ y solo atinó a decirle que siga su corazón ante las dudas sobre su futuro. “Espero que lo haya hecho”, indicó uno de los mejores jugadores de la historia. Ahora, sobre quien debe ser el sustituto del brasileño en el equipo catalán, ‘Dinho’ no tuvo dudas en elegir al sucesor. De hecho, el Barza se ha mostrado en este en el presente mercado de pases.



“Está a un nivel en el que podría venir y llenar la brecha dejada por Neymar, pero el Liverpool sabrá su valor y después de lo que está pagando este verano, le costará al Barcelona. He jugado para ambos equipos y, por supuesto, el Barza es un equipo más grande históricamente, pero ambos están ahora en un nivel en donde están compitiendo por los trofeos más grandes”, señaló el exjugador que estuvo hace unos días en Honduras.



‘Dinho’ confesó que espera que Neymar siga su corazón y considera que esta temporada estará más cerca del nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi para ganar el Balón de Oro. De hecho, Neymar ahora será el líder de su equipo y misión será llevar al PSG al título de la Champions League, algo que sueñan los jeques árabes desde la compra del equipo.



La FIFA, máximo organismo del fútbol mundial, decidirá próximamente el futuro de Neymar, hasta ahora jugador del FC Barcelona, y con una oferta descomunal del París Saint Germain -222 millones de euros-, que ha sido rechazada por LaLiga este mediodía.



El procedimiento necesita la petición previa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que debería solicitar el pase internacional a través del TMS -Sistema de Correlación de Transferencias- de la FIFA, una herramienta informática que procesa las traspasos internacionales entre clubes. Fuentes de la FIFA dijeron a Efe que todo futbolista necesita ese 'pasaporte', el ITC -International Transfer Certificate- para contar con la licencia obligatoria.



Neymar, salvo negociación de última hora entre clubes, sólo puede salir del FC Barcelona mediante el pago de su cláusula de rescisión que se debe depositar en la sede madrileña de LaLiga, circunstancia a la que se niega su presidente Javier Tebas al entender que el PSG vulnera el juego limpio financiero.



Tebas entiende que se abonan cifras astronómicas y fuera del alcance económico de un club profesional. Gastan más de lo que ingresan, en suma. La normativa dice que un club europeo no puede tener más de 30 millones de pérdidas en tres años.



